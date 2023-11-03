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Пока Пугачева в России, одинокий Галкин записал трогательное видеообращение: «Принято решение»

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Пока Пугачева в России, одинокий Галкин записал трогательное видеообращение: «Принято решение»
Знаменитости
Источник фото: @maxgalkinru

2 ноября в РФ вернулась Алла Пугачёва. Примадонна приехала в Москву без детей и мужа. Она отправилась в подмосковный замок.

Ходят слухи, артистка вернулась на время, чтобы составить дополнительное завещание.

Максим Галкин* тем временем опубликовал видеообращение, обратившись к своим подписчикам. Как сообщил шоумен, его концерты в Израиле он вынужден перенести на март и апрель.

Дорогие израильтяне. Должен был начаться большой концертный тур по Израилю, но концертные площадки в связи с военным положением закрыты и массовые собрания запрещены. Вы понимаете, маловероятно, что что-то изменится в ближайшие недели, принято решение о переносе концертов. Будем беречь себя. Мирного нам всем неба.

Видео ведущий записал в квартире на Кипре. Недвжимость супруги приобрели несколько лет назад и находится она в самой дорогой многоэтажке в Лимассоле – в башне «One».

* Признан иноагентом в России

Информационное агентство «Informing»

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