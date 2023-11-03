Пока Пугачева в России, одинокий Галкин записал трогательное видеообращение: «Принято решение»

2 ноября в РФ вернулась Алла Пугачёва. Примадонна приехала в Москву без детей и мужа. Она отправилась в подмосковный замок.
Ходят слухи, артистка вернулась на время, чтобы составить дополнительное завещание.
Максим Галкин* тем временем опубликовал видеообращение, обратившись к своим подписчикам. Как сообщил шоумен, его концерты в Израиле он вынужден перенести на март и апрель.
Видео ведущий записал в квартире на Кипре. Недвжимость супруги приобрели несколько лет назад и находится она в самой дорогой многоэтажке в Лимассоле – в башне «One».
* Признан иноагентом в России