Режиссер Давлетьяров высказал все, что думает о Кристине Орбакайте

Ренат Давлетьяров, который является главным продюсером и режиссером картины «Любовь-морковь», рассказал о впечатлениях от работы с Кристиной Орбакайте. В интервью кинодеятель сообщил, что дочь Примадонны отличается отстраненностью и закрытостью по сравнению с иными актерами.

По словам режиссера, Орбакайте является, безусловно, звездой российской эстрады. Несмотря на то, что у них сложились дружеские отношения не сразу, сейчас они хорошие друзья.

Кристину Давлетьяров назвал абсолютно ровной и немного загадочной личностью, которая никогда не громила гримерки и не устраивала истерик, по сравнению с некоторыми актерами.

Она абсолютно ровная, прибалтийка, чуть-чуть айсберг. Замечательная, люблю ее как актрису, певицу, и вообще, люблю как человека, — отметил Ренат Фаварисович.