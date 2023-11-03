Режиссер Давлетьяров высказал все, что думает о Кристине Орбакайте

Ренат Давлетьяров, который является главным продюсером и режиссером картины «Любовь-морковь», рассказал о впечатлениях от работы с Кристиной Орбакайте. В интервью кинодеятель сообщил, что дочь Примадонны отличается отстраненностью и закрытостью по сравнению с иными актерами.
По словам режиссера, Орбакайте является, безусловно, звездой российской эстрады. Несмотря на то, что у них сложились дружеские отношения не сразу, сейчас они хорошие друзья.
Кристину Давлетьяров назвал абсолютно ровной и немного загадочной личностью, которая никогда не громила гримерки и не устраивала истерик, по сравнению с некоторыми актерами.