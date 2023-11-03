«Скользкие типчики, чмошники:» Чичерина отчихвостила Шуру и Лёву из «Би-2»

Юлия Чичерина, известная четкой патриотической позицией, высказалась в передаче «Жизнь и судьба». Певица, которая появилась на канале «Россия», отчитала музыкантов популярной рок-группы «Би-2».

Когда ведущий шоу Борис Корчевников спросил у артистки, что она думает об участниках коллектива, Чичерина ответила, что их поведение считать достойным нельзя. Юля говорит, что Шура и Лёва всегда были «ушлыми» и «скользкими типчиками».

«Просто героями они прикидывались. На самом деле — чмошники обычные».

По словам исполнительницы, ее коллеги относятся к числу тех, кто не готов без денег даже пальцем пошевелить.