Информинг » Знаменитости » «Скользкие типчики, чмошники:» Чичерина отчихвостила Шуру и Лёву из «Би-2»

«Скользкие типчики, чмошники:» Чичерина отчихвостила Шуру и Лёву из «Би-2»

Image 16+
«Скользкие типчики, чмошники:» Чичерина отчихвостила Шуру и Лёву из «Би-2»
Знаменитости
Источник фото: @julia_chicherina

Юлия Чичерина, известная четкой патриотической позицией, высказалась в передаче «Жизнь и судьба». Певица, которая появилась на канале «Россия», отчитала музыкантов популярной рок-группы «Би-2».

Когда ведущий шоу Борис Корчевников спросил у артистки, что она думает об участниках коллектива, Чичерина ответила, что их поведение считать достойным нельзя. Юля говорит, что Шура и Лёва всегда были «ушлыми» и «скользкими типчиками».

«Просто героями они прикидывались. На самом деле — чмошники обычные».

По словам исполнительницы, ее коллеги относятся к числу тех, кто не готов без денег даже пальцем пошевелить.

Информационное агентство «Informing»

Артист Пашутин высмеял жалобы Макаревича на отмену концертов: «Как проститутка»

Артист Пашутин высмеял жалобы Макаревича на отмену концертов: «Как проститутка»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Издевательства и насмешки: Аллу Пугачеву враждебно встретили в России

Сегодня, 14:01

Оставила больного мужа после тяжелой операции: Юлия Проскурякова неожиданно улетела из России

Сегодня, 13:48

«Белая шуба и розовый чемодан»: Пугачева прибыла в Москву на поезде

Сегодня, 13:18

Подробности громкого возвращения Пугачёвой в Россию: артистка приехала в замок на роскошном Rolls-Royce

Сегодня, 13:10

«Скользкие типчики, чмошники:» Чичерина отчихвостила Шуру и Лёву из «Би-2»

Сегодня, 13:07

«Доигрались»: Артур Смольянинов, который с группой поет в переходах Латвии, ошарашил новостью

Сегодня, 13:04

Очевидец рассказал, как Пугачева скрывалась от посторонних после прибытия в Россию

Сегодня, 09:38

Карьера Анны Нетребко пошла вверх после резкого заявления об СВО и Путине

Сегодня, 09:08

Режиссер Давлетьяров высказал все, что думает о Кристине Орбакайте

Сегодня, 08:57

Джанабаева сделала громкое заявление на фоне слухов о разводе с Меладзе: «Мы играем уже 10 лет»

Сегодня, 08:49

Подробности тайной свадьбы Марии Куликовой утекли в Сеть

Сегодня, 00:17

Огромный торт и много гостей: Сергей Лазарев похвастался, как отпраздновал 9-летие сына

Сегодня, 00:15

Артист Пашутин высмеял жалобы Макаревича на отмену концертов: «Как проститутка»

Сегодня, 00:12

Галкин похвастался роскошным пентхаусом на Кипре за 10 миллионов евро: светлые стены и вид на море

Сегодня, 00:01

Певец Александр Панайотов оказался в больнице из-за проблем со здоровьем: «Уколы, капельницы»

Вчера, 23:57

74-летняя Алла Пугачева пересекла границу России

Вчера, 20:32

Бабушка SHAMAN рассекретила, почему он выбирает женщин старше себя: «Чувствую себя на 60 лет»

Вчера, 20:14

Геронтолог Москалев: пристрастие к сладкому повышает риск ранней смерти

Вчера, 19:55

Позорище, помоечные отбросы: Актер Пашутин разнес сбежавших Галкина, Макаревича и Хаматову

Вчера, 19:31

Критикует Россию: Таисия Повалий со слезами на глазах заговорила о сыне и внуке

Вчера, 19:29

Новости партнеров
2023
ru-RU