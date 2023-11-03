Слава Богу: Илья Резник прокомментировал долгожданнное возвращение Пугачевой на Родину

Знаменитый поэт-песенник Илья Резник отреагировал на возвращение Примадонны в Россию. Он многие годы является близким другом Аллы Пугачевой.

Очень рад, что Алла вернулась. Ни в одной стране она не будет себя чувствовать комфортно, только дома. Алла любила всегда Россию. Я всегда любил, буду всегда ее любить. Она мне сестра, считает меня своим братом. Никакая ее личная жизнь на наши отношения не повлияет, - сказал Резник.

У нас большое творческое прошлое. Наше «бриллиантовое трио», слава Богу, до сих пор существует. Желаю моим творческим родственникам - Алле и Раймонду, здравия, многая, благая лета, - добавил поэт.