У дома Пугачевой в Грязи собрались поклонники и журналисты

У дома Аллы Пугачевой в деревне Грязь собрались поклонники и журналисты. Они хотят увидеть артистку. Как стало известно сегодня, у замка Примадонны заметили ее Rolls-Royce. Он заезжал на территорию.

Приехала домой певица или нет, неизвестно. Алла Борисовна вернулась в РФ поздним вечером 2 ноября. Она въехала на территорию страны через погранпереход, расположенный в Псковской области.

К слову, Кремль уже прокомментировал возвращение народной артистки. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, все россияне могут свободно покидать и возвращаться в страну, несмотря на статус родственников-иноагентов.