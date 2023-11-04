Телеведущая Ксения Бородина рассказала, почему ничего не запрещает своим дочерям

На тему воспитания детей Ксения Бородина очень любит поговорить и вот недавно выложила пост в своих социальных сетях на тему запретов в семье, пишет Вечерний курьер.

Телеведущая уверена, что запрещать что-либо детям нельзя, да и это не понравится не только ребенку, но и взрослому тоже.

«Всегда нужно уметь общаться, мы ведь люди, а не животные», — написала Бородина.

Запреты влияют на ребенка не очень хорошо и тогда он найдет какой-нибудь способ, чтобы их обойти. Ксения уверена, что всегда необходимо максимально общаться и все объяснять.

«Единственный верный путь к взаимопониманию со своим ребенком — уметь с ним договариваться, поясняя все спокойно словами и без лишних истерик», — объяснила телеведущая.

По мнению подписчиков, телеведущая немного лукавит, потому как именно она и славится своей строгостью в воспитании, и, к примеру, может забрать телефон у дочери.