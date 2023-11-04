«Мисс Россия-2022» Анна Линникова рассекретила, где пройдет ее свадьба с американцем

Несколько дней назад известная в России и мире модель Анна Линникова сообщила о том, что собирается замуж и ее избранником стал американский журналист Джексон Хинкл, пишет Bimru.ru.

Торжество планируется быть достаточно пышным

По словам Анны, сейчас они с бойфрендом активно обсуждают грядущее торжество и еще не определились какого числа и где оно будет происходить. Единственное, что пара знает точно - бракосочетание будет проходит либо в США, либо в какой-нибудь третьей стране.

Анна и Джексон сообщили, что торжество планируется быть достаточно пышным, поэтому они не спешат все делать, потому как необходимо продумать каждую деталь и подкопить денег, чтобы пригласить всех, кого бы хотели видеть на своем бракосочетании.

«Мы хотим накопить денег на хорошую свадьбу и пригласить всех моих родных из России. А это нужно заниматься оформлением визы и прочей другой головной боль», - объяснила «мисс Россия-2022» Анна Линникова.