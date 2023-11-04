Диетолог Зубарева раскрыла неожиданную пользу привычного всем продукта

Диетолог Наталья Зубарева раскрыла неожиданную пользу тыквенных семечек. По словам специалиста, они очень полезны.

Во-первых, в составе семечек тыквы присутствуют растительные волокна, которые обеспечивают качественную работу ЖКТ. Также они богаты на микроэлементы, включая магний, снижающий уровень холестерина и риски развития болезней сердца, сосудов, нервной системы.

Тыквенные семечки помогают в выработке инсулина, формируют костную ткань, синтезируют белки и регулируют обмен веществ. Также продукт улучшает выработку «гормона счастья» серотонина, что помогает бороться с депрессией и стрессом.