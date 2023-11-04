Громкое возвращение: Стала известна еще одна причина приезда Пугачевой в Россию

Алла Пугачева могла приехать в РФ не только чтобы разобраться с некоторыми документами, но для записи новой композиции, пишет Shot.

Как сообщили свидетели, в Твери Примадонна отечественной эстрады заехала в знаменитую музыкальную студию «Салам». Она была основана в 1989 году звукорежиссером Игорем Лалетиным и гитаристом Михаилом Саламовым.

Ранее в студии записывалась не только сама Пугачева, но и Киркоров, Агутин, Аллегрова, Губин, Овсиенко, Алсу и многие другие знаменитости.

Студия «Салам» сейчас закрыта для посетителей. Авто Аллы Борисовной долгое время стояло там. Комментировать визит артистки никто из близкого окружения не стал.