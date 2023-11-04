Концерт с Киркоровым, Милохиным и Арбениной в Дубае вызвал ярость в Сети: «Настоящий шабаш»

В Дубае состоялся фестиваль Best Music Fest в Дубае. Видео с мероприятия опубликовала Алена Жигалева. В кадре видно, как она пляшет вместе с рэпером Моргенштерном и блогером Даней Милохиным.

На записи также можно увидеть рэпера Jah Khalib. Если же посмотреть список участников фестиваля, то можно обнаружить, что в нем приняли участие Диана Арбенина, Филипп Киркоров, Дима Билан, Владимир Пресняков, Любовь Успенская.

Стоит сказать, что пользователи пришли в ярость. Они отметили, что это «настоящий шабаш«, который собрал всех »убегантов» российского шоу-бизнеса.