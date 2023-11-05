«Царьград»: Стали известны все причины возвращения Аллы Пугачевой в Россию

Алла Пугачёва на днях приехала в Москву. В четверг ее заметили на пограничном пункте в Псковской области. Затем ее увидели на Ленинградском вокзале, а после этого засекли в своем замке, из которого Примадонна поспешно уехала в сторону Питера.

Помощница певицы подтвердила ее визит в Москву. Однако цель визита Елена Чупракова не раскрыла. Директор концертного отдела компании «Кремль концерт» Сергей Лавров уверен, что Алла Борисовна просто так ничего не делает.

Здесь замешаны деньги или еще что-то, - предположил Лавров.

Он не исключил, что звезда прилетела договариваться о судьбе своего супруга, признанного иноагентом.

Муженек ее наговорил на несколько статей. Она не сможет здесь одна жить. Надо тогда как-то мужа сюда, - добавил продюсер.