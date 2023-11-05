«Царьград»: Стали известны все причины возвращения Аллы Пугачевой в Россию

Алла Пугачёва на днях приехала в Москву. В четверг ее заметили на пограничном пункте в Псковской области. Затем ее увидели на Ленинградском вокзале, а после этого засекли в своем замке, из которого Примадонна поспешно уехала в сторону Питера.
Помощница певицы подтвердила ее визит в Москву. Однако цель визита Елена Чупракова не раскрыла. Директор концертного отдела компании «Кремль концерт» Сергей Лавров уверен, что Алла Борисовна просто так ничего не делает.
Он не исключил, что звезда прилетела договариваться о судьбе своего супруга, признанного иноагентом.