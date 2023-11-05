Названа причина возможного расставания Пугачевой и Галкина: «Не сошлись характерами»

Стас Барецкий уверяет, что браку Пугачевой и Галкина* (иноагент в РФ) конец. По словам экс-музыканта группы «Ленинград», трещина в отношениях произошла около года назад.

Обладаю информацией, которую знает ограниченный круг лиц. Как мне сказали, вчера муж устроил Пугачевой истерику. Я знал всегда, что он такой. К счастью, Алла осознала, что Максим — не ее мужчина. Они, думаю, характерами не сошлись. Они — два разных человека. Очень часто у них происходят ссоры, в том числе из-за ревности. Он ее ревнует ко мне также, - заявил Барецкий.

При этом шоумен уверяет, что он говорит правду, поэтому не боится возможных судебных разбирательств со стороны звездного семейства.