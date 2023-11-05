Составлен список росийских звезд эстрады, в крахе карьеры которых обвиняют Пугачеву

Согласно мнению некоторых артистов, Алла Пугачева сыграла негативную роль в карьерах некоторых представителей российской эстрады. Ангелина Вовк и Евгений Меньшов вспоминают, как в 2006 году им было предложено вести «Песню года», но в последний момент им отобрали микрофоны и не дали слова. Они считают, что такое решение могло быть принято Аллой Пугачевой или Игорем Крутой.

Михаил Муромов считает, что его карьера не развивалась из-за отсутствия присутствия на телевидении. Он утверждает, что на телеканалах, связанных с Примадонной, показывали только тех, кто не представлял конкуренции для нее.

Владимира Преснякова, первого зятя Аллы Пугачевой, коснулась тень подозрения. После того как музыкант начал отношения с Леной Ленской и развелся с Якриной Орбакайте, его карьера пошла на спад.

Даже Иосифа Кобзона, по мнению некоторых, Примадонна могла оставить за бортом «Песни года«. Сам Кобзон отмечал, что у Аллы Пугачевой была своя »звездная болезнь» и было важно поставить ее на место.