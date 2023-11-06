Горячий стриптиз в Дубае: Филипп Киркоров покрутил упругими ягодицами перед публикой

На своем концерте в Дубае Филипп Киркоров исполнил весьма откровенный танец. Поп-король покрутил упругими ягодицами перед зрителями. Видео выступления быстро разошлось по Сети.

Во время исполнения «Цвет настроения синий» артист устроил настоящий стриптиз. Он предстал с короной на голове, в блестящем пиджаке, который быстро снял и бросил в сторону.

Филипп повернулся к публике спиной и начал лихо крутить ягодицами. Скорее всего, он захотел продемонстрировать тверк.

К слову, Киркоров сделал несколько пластических операций, в том числе по коррекции позвоночника и пресса при помощи специального аппарата.