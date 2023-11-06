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Какие артисты поддержали возвращение Пугачевой в Россию: Джигурда, Барецкий и Резник

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Какие артисты поддержали возвращение Пугачевой в Россию: Джигурда, Барецкий и Резник
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Появление Аллы Пугачевой в России наделало много шума. Многие негативно отреагировали, что после оскорбительных высказываний Примадонна вернулась в РФ. Однако некоторые знаменитости, напротив, поддержали певицу.

Позитивно отреагировал на возвращение Пугачевой на родину Никита Джигурда. По мнению актера, пожилой артистке можно простить ее слова, поскольку заявлениями о «холопах и рабах« она уже сама себя наказала. Напоследок шоумен заявил, что »бабушку нужно простить». Также высказался в поддержку Аллы Борисовной Стас Барецкий. Как заверил шоумен, он с нетерпением ждет, когда Пугачева навсегда вернется в Россию. Такого же мнения придерживается Илья Резник, который много лет дружит с исполнительницей.

Не стал высказываться в поддержку знаменитости Сергей Соседов, но оценивать негативно ее приезд посчитал излишним. Музыкальный критик отметил, что общественность зря концентрирует внимание вокруг Примадонны.

Информационное агентство «Informing»

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