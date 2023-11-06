Назван топ-5 российских сериалов, которые нужно посмотреть в ноябре

В ноябре каналы анонсировали премьеру телесериалов, которые многих придутся по душе. Многие смогут посмотреть увлекательные и захватывающие сюжеты.

1. Сериал, «Троцкий», состоящий из восьми серий, покажут в эфире Первого канала. Он расскажет о жизни Льва Троцкого состоит из восьми серий.

2. Сериал «Екатерина. Фавориты» выйдет с 6 ноября на канале «Россия 1». Сюжет фильма познакомит зрителей с эпохой правления императрицы Екатерины и интригах, связанных с ней.

3. Комедия «Разрешите обратиться», которую транслирует ТНТ, повествует о полицейском, ставшим оборотнем.

4. «Мама будет против» (канал СТС) расскажет, как грузчик хочет завоевать расположение понравившейся девушки, но пройдет через массу испытаний, которые устроит мама героини.

5. «Скорая помощь» с Гошей Куценко выйдет на НТВ. Этот сериал о жизни медиков, сложных решения, от которых зависит жизнь других людей.