Названа причина отсутствия Пугачевой на похоронах Темирканова в Петербурге

Алла Пугачева не появилась на похоронах знаменитого дирижера Юрия Темирканова, хотя Примадонну все ждали. Прощение проходило в Санкт-Петербурге. В филармонии сегодня решили озвучить причину отсутствия певицы на траурной церемонии.

По информации одной из сотрудниц филармонии, сообщения о визите Аллу Борисовной «приукрасили» СМИ.

«Алла никому не говорила, что она будет на похоронах. Это сами журналисты все приукрасили», - говорит сотрудница культурного учреждения.

Женщина также добавила, что «все присутствующие, безусловно, были бы очень рады ее увидеть».