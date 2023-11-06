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Сын Градского сделал скандальное признание о молодой жене отца: «Занималась своими делами»

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Сын Градского сделал скандальное признание о молодой жене отца: «Занималась своими делами»
Знаменитости
Источник фото: @aborgradsky

Александр Градский и его возлюбленная Марина прожили вместе 17 лет и у них родилось двое сыновей. По словам сына артиста, они официально поженились всего за месяц до смерти Градского, прямо в больнице.

«Мой отец лежал в творческой мастерской после тяжелого COVID-19. У него было поражение легких в 65%. Ухаживала сиделка, которую мама наняла. Папа переживал за продолжение проекта "Голос», поэтому отказался от реабилитации. Он предпочел остаться в мастерской с сиделкой. За четыре месяца болезни Марина посетила его всего четыре раза и провела у него ночь всего один раз.

Свадьбу они официально зарегистрировали в творческой мастерской, когда Марина вместе с приятелем привезла выездной ЗАГС. Папа лежал на больничной кровати. Вместо того чтобы помогать в выздоровлении, она занималась своими делами. В один из дней ему стало плохо в мастерской, и он перенес инсульт. Оттуда его госпитализировали в больницу Склифосовского, где он начал свой последний путь", - рассказал Даниил.

Информационное агентство «Informing»

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