Таксист из Тулы перепел Наталью Гулькину в шоу на Первом канале

На Первом канале вышел новый выпуск телешоу «Перепой звезду». В нем таксист из Тулы перепел звезду. Он сумел выиграть в паре у певицы Наталии Гулькиной со счетом 4:1.

40-летний Максим Ларичев выступил впервые на большой сцене. Мужчина спел известный хит Димы Билана «На берегу неба». Звездой в данном дуэте стала Наталия Гулькина. В итоге таксист перепел артистку со счетом 4:1. Из всех членов жюри только ведущая Лариса Гузеева проголосовала против.

Также все судьи отметили леопардовую рубаху певца и вспомнили про свои яркие наряды и образы.