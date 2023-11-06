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В доме Цыгановых прошли «обыски»: с чего все началось и почему в этом винят Собчак

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В доме Цыгановых прошли «обыски»: с чего все началось и почему в этом винят Собчак
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Появились новые обстоятельства вокруг событий, связанных с «обысками« в доме Вадима и Вики Цыгановых. Сегодня стало известно, что всё началось с высказываний журналистов о »тотальной роскоши» этого знаменитого семейства.

Одним из поводов стало интервью, которое артистка дала Юрию Дудю*, обутая в дорогие туфли от Chanel, оцененные примерно в тысячу долларов. Впоследствии певица разместила в социальных сетях необычный ролик с мужем, который бегает, и рассказала о том, как «настучала» на них скандальная телеведущая.

Впосле произошедших «обысках« Вика заявила, что туфли и некоторые электронные устройства были »изъяты», обещав рассказать своим подписчикам о случившемся позже.

* Признан иноагентом в РФ

Информационное агентство «Informing»

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