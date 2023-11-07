Фигуристка Алина Загитова удивила поклонников новым необычным образом

21-летняя фигуристка Алина Загитова продолжает и далее делиться роликами своих новых луков с огромной аудиторией подписчиков и в этот раз она смогла всех удивить, пишет Вечерний курьер.

«Образ номер три», — подписала видео олимпийская чемпионка.

Видео, выложенное в сеть было сделано Загитовой в Красноярске, где проходил этап Гран-при России по фигурному катанию. Она выступала в роли ведущей.

Поклонники пришли в восторг

Фигуристка была одета в строгую белую рубашку с черным галстуком и в мини-юбке, которая декорирована кожаными черными ремешками. Дополнила весь свой образ черными высокими ботфортами и черным мужским пальто. Завораживает также прическа в виде двух высоких хвостов и макияж с акцентом на глаза.

По внешнему виду получилось сочетание бизнес-леди с готическими вкраплениями и нотками женственности. Поклонники от такого образа Загитовой пришли в восторг.