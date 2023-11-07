Наталья Харламова опубликовала снимок с будущей невесткой Екатериной Ковальчук

Ни для кого не секрет, что уже на протяжении трех лет Гарик Харламов состоит в любовных отношениях с актрисой Екатериной Ковальчук, с которой познакомился на съемках «Гусара». Некоторое время артисты не афишировали свои отношения, но поклонники быстро их вычеслили.

В сентябре Харламов официально подтвердил их с Екатериной связь и впервые они как пара были замечены на открытии закусочной шоумена. Немного позже поползли слухи, что они поссорились и разошлись.

Но эти домысли опровергла мама Гарика опубликовав фотографию с Ковальчук и сделав под ней подпись.

«Жизнь под знаком «К». Катерина Ковальчук — кудрявая красотка, кокетка, куколка, «Крепостная». Поздравляем с днем рождения! Будь счастлива, чудесная наша девочка», — написала она.

С тех самых пор фанаты Харламова знают, что если его мама делится снимками с Ковальчук, значит и речи не может идти об расставании с Гариком. И в этот раз Наталья Харламова разместила фотографию с будущей невесткой и сообщила о том, что хорошо провела в ее компании выходные в Санкт-Петербурге.

Источник фото: @khar_nat

По словам Гарика, он готов отправиться с Екатериной в ЗАГС как только выдастся свободная минута, но пока актриса занята съемками на проектах.