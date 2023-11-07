Садальский: бывшие фанаты Аллы Пугачевой стали ее заклятыми врагами

После того как Россия начала специальную военную операцию на территории Украины звездное семейство Пугачевой покинуло страну и обосновалось в Израиле, но и там жизнь не задалась из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Это событие заставило Пугачеву снова поменять место жительства. На этот раз выбор пал на Кипр, где, по слухам, у Примадонны имеется своя недвижимость.

Некоторое время назад сети заполонила информация, что Пугачева вернулась в Россию, но пробыла на территории страны совсем недолго. Спустя несколько дней на странице соцсети Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) появился снимок, где он вместе с женой позирует в Латвии.

Пугачева вызвала шквал критики и негодования

Поведение сбежавшей Аллы Пугачевой прокомментировал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. По его мнению, непродолжительное пребывание Пугачевой в России вызвало среди ее поклонников только шквал критики и негодования, ведь они до сих пор не могут простить ей эмиграцию в тот период, когда страна нуждалась в поддержке.

По мнению Садальского, если поклонники сильно любят артиста, то разочарование по силе будет таким же. И тогда люблящие фанаты превращаются в заклятых врагов.

«Шаляпин еще сказал: никто, как народ, так не возвеличит и не возведет на трон, а потом этим троном и раздавит. Все повторяется», — издание aif.ru цитирует слова Садальского.