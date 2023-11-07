«Этого хватает на еду»: Даня Милохин рассказал о своих заработках в Дубаи

На данный момент известный тиктокер Даня Милохин находится в Дубаи и, по его словам, неплохо зарабатывает, но в России он имел в три раза больше, пишет Вечерний курьер.

«Не могу сказать, что зарплата у меня стабильная. Каждый месяц около 700 тысяч рублей. Этого хватает на еду», - поделился блогер в интервью для ютуб-канала «100балльный» репетитор.

Автор ютуб-канала попытался выведать в блогера информацию о том, насколько больше он зарабатывал в России. На что получил ответ:

«Значительно больше. В три раза», - сообщил тиктокер.

Но в то время, когда Милохин жил еще в России он и не задумывался о том, чтобы копить деньги и сейчас, живя в Дубаи, не собирается этого делать.

«Сбережений у меня никаких нет и даже не думаю, чтобы откладывать. Я оптимист по жизни», - сказал блогер.

Некоторое время назад Милохин вернулся в Россию, но по приказу Екатерины Мизулиной, председателя Лиги безопасного интернета, ему пришлось в срочном порядке вернуться обратно в ОАЭ, чтобы не получить повестку в военкомат.