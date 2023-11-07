Друг Валерия Леонтьева заявил, что певец вряд ли уже вернется к гастролям

Уже длительное время Валерий Леонтьев не возвращается на территорию России и его друг Михаил Герцман в интервью интернет-изданию «Абзац» рассказал почему так происходит.

Как он сообщил, Леонтьев говорит, что сейчас в стране не та атмосфера, которая была ранее и он не совсем понимает те события, которые там сейчас происходят.

«Многих признают иноагентами. А Леонтьев уже в возрасте», — объяснил Герцман.

Также друг уверен, что артист уже не вернется и к концертной деятельности, в силу своего возраста.

«Леонтьев вряд ли вернется к гастролям. Ему ездить надоело, хотя он попел бы с удовольствием», — пояснил он.

В ближайшем окружении Леонтьева сообщили, что он переехал в США из-за проблем со здоровьем: его беспокоит зрение и больные колени.