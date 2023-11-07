Друг покойного автора хита «Белых роз» рассказал о скрытом смысле песни

Звукорежиссер Олег Андреев, который долгое время сотрудничал и близко дружил с автором хитов «Ласкового мая« Сергеем Кузнецовым, поделился интересным аспектом композиции »Белые розы». Он заметил, что эта композиция не только о цветах, но и о людях.

По словам Андреева, в этом хите заложены несколько глубоких смыслов, включая отношение подростка к обществу, осознание своего места в этом мире, а также столкновение детского сердца с реальностью, где присутствует немало плохих аспектов.

Андреев добавил, что покойный Кузнецов написал песню за 15 минут ранним утром. Сергей считал, что эта песня «родилась« у него внутри, и некоторое время зрела после фразы, пришедшей к нему в голову - »Белые розы».