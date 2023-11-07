Известный актер пояснил, почему от Пугачевой отвернулись поклонники: Огромное разочарование

Станислав Садальский высказался касательно ситуации, которая сложилась вокруг Аллы Пугачевой. Заслуженный артист РСФСР пояснил, почему приезд Примадонны в РФ, которую, казалось бы, еще относительно носили на руках, вызвал столько негатива.

Артиста уверен, что поклонники не простят певице ее отъезда из родины в столь трудный период. Стас отметил, что когда у общественности огромная любовь к артисту, есть шансы, что настолько же огромным будет разочарование, если этот артист не оправдывает ожиданий публики своим поведением.

«Еще Шаляпин говорил: никто, как народ, так не возвеличит, не возведет на трон, но этим троном раздавит. Все точно повторяется», - заметил Садальский.