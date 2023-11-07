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Ольга Серябкина в крохотном бикини снялась на пляже

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Ольга Серябкина в крохотном бикини снялась на пляже
Знаменитости
Источник фото: @seryabkina

Сегодня в своем Телеграм-канале Ольга Серябкина опубликовала новое фото. Певица вызвала фурор этим снимком.

Артистка позировала в кадре на пляже. Она облачилась в раздельный купальник зеленого цвета. При этом звезда была без макияжа и с собранными волосами. Мнения поклонников разделились, однако большей части фанатов фотография понравилась.

 

«Класс»,
«Это просто SEX»,
«Нужно топлес что ли загорать»,
«Побольше таких фотографий»,
«Оля очень классная»,
 «Какая же тона красивая», — оставили комментарии подписчики под пляжным снимком.

Информационное агентство «Informing»

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