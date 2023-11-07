Ольга Серябкина в крохотном бикини снялась на пляже

Сегодня в своем Телеграм-канале Ольга Серябкина опубликовала новое фото. Певица вызвала фурор этим снимком.

Артистка позировала в кадре на пляже. Она облачилась в раздельный купальник зеленого цвета. При этом звезда была без макияжа и с собранными волосами. Мнения поклонников разделились, однако большей части фанатов фотография понравилась.

«Класс»,

«Это просто SEX»,

«Нужно топлес что ли загорать»,

«Побольше таких фотографий»,

«Оля очень классная»,

«Какая же тона красивая», — оставили комментарии подписчики под пляжным снимком.