Ольга Серябкина в крохотном бикини снялась на пляже

Сегодня в своем Телеграм-канале Ольга Серябкина опубликовала новое фото. Певица вызвала фурор этим снимком.
Артистка позировала в кадре на пляже. Она облачилась в раздельный купальник зеленого цвета. При этом звезда была без макияжа и с собранными волосами. Мнения поклонников разделились, однако большей части фанатов фотография понравилась.
«Класс»,
«Это просто SEX»,
«Нужно топлес что ли загорать»,
«Побольше таких фотографий»,
«Оля очень классная»,
«Какая же тона красивая», — оставили комментарии подписчики под пляжным снимком.