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Лариса Рубальская рассказала о давней обиде на Кристину Орбакайте

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Лариса Рубальская рассказала о давней обиде на Кристину Орбакайте
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

В программе «Звезды сошлись» появились двойники некоторых знаменитостей. Появилась в студии и Лариса Рубальская. Во время обсуждения поэтесса рассказала о давней обиде на Кристину Орбакайте.

«Как-то она спела мою песню. Когда всех фотографировали, она не стала со мной фотографироваться. Почему? Не знаю даже, мы с ней не знакомы. Я думаю, потом Райму попрошу восполнить этот пробел», — вспомнила Рубальская.

Кстати, у поэтессы есть двойники. Однажды на рынке Ларисе предложили бесплатно взять огурцы. Продавец не узнала звезду, однако решила, что женщина похожа на нее, поэтому пожелала сделать незнакомке такой подарок.

Информационное агентство «Informing»

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