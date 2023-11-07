Лариса Рубальская рассказала о давней обиде на Кристину Орбакайте

В программе «Звезды сошлись» появились двойники некоторых знаменитостей. Появилась в студии и Лариса Рубальская. Во время обсуждения поэтесса рассказала о давней обиде на Кристину Орбакайте.

«Как-то она спела мою песню. Когда всех фотографировали, она не стала со мной фотографироваться. Почему? Не знаю даже, мы с ней не знакомы. Я думаю, потом Райму попрошу восполнить этот пробел», — вспомнила Рубальская.

Кстати, у поэтессы есть двойники. Однажды на рынке Ларисе предложили бесплатно взять огурцы. Продавец не узнала звезду, однако решила, что женщина похожа на нее, поэтому пожелала сделать незнакомке такой подарок.