Москвичи ругаются из-за возвращения Аллы Пугачевой в Россию: «Плюнула в душу!»

Приезд Аллы Пугачевой на родину взволновал россиян. Они задавались вопросами, зачем Примадонна вернулась и почему быстро уехала. О ее возвращении резко высказались москвичи. Некоторые жители столицы обрадовались возвращению артистки, а другая часть осудила певицу.
Зачем возвращаться в страну, которую ненавидишь?
Громко квакала о принципах, теперь притихла. Что, стыдно? Вряд ли.
Мне кажется, не нужно обращать внимания на нее и ее семейство. Унизила свой народ, оскорбила, плюнула в душу. Забыть ее нужно, как ушедшую эпоху.
Она предательница. Ей не нужна Европа. Нам тоже.
Другие обрадовались возвращению Пугачевой.
Алла Борисовна, никого не слушайте. Возвращайтесь. Здесь ваш дом!
Она была, есть и навсегда останется великой певицей!
Очень рада, что вернулась! Пугачева кумир всех поколений.