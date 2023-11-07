Москвичи ругаются из-за возвращения Аллы Пугачевой в Россию: «Плюнула в душу!»

Приезд Аллы Пугачевой на родину взволновал россиян. Они задавались вопросами, зачем Примадонна вернулась и почему быстро уехала. О ее возвращении резко высказались москвичи. Некоторые жители столицы обрадовались возвращению артистки, а другая часть осудила певицу.

Зачем возвращаться в страну, которую ненавидишь?

Громко квакала о принципах, теперь притихла. Что, стыдно? Вряд ли.

Мне кажется, не нужно обращать внимания на нее и ее семейство. Унизила свой народ, оскорбила, плюнула в душу. Забыть ее нужно, как ушедшую эпоху.

Она предательница. Ей не нужна Европа. Нам тоже.

Другие обрадовались возвращению Пугачевой.

Алла Борисовна, никого не слушайте. Возвращайтесь. Здесь ваш дом!

Она была, есть и навсегда останется великой певицей!

Очень рада, что вернулась! Пугачева кумир всех поколений.