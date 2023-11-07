Отъезд Ваенги из России наделал шума в Сети: психанула и забрала сына

В Сети активно обсуждают отъезд из РФ Елены Ваенги. Певица забрала сына Ивана и уехала в экзотическую страну. Скоро артистка планирует дать несколько сольных концертов.

Поэтому перед изнурительными выступлениями звезда решила хорошенько отдохнуть. Она психанула и вместе с наследником отправилась в теплые края.

Стоит отметить, что это путешествие привело в восторг Ивана. Ваенга поделилась эмоциями сына, который радуется отдыху на жарком курорте.

Мальчик оставил распорядок дня на бумаге. В нем он расписал, когда будет плавать, кушать, развлекаться и заниматься иными делами.