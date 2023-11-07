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Стало известно, как сейчас выглядит солистка группы «Вирус» Ольга Лаки

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Стало известно, как сейчас выглядит солистка группы «Вирус» Ольга Лаки
Знаменитости
Источник фото: коллаж Информинг

Группа «Вирус», основанная в 1998 году, до сих пор сохраняет активность. Вокалистка Ольга (Лаки) Козина и Юрий Ступник и сегодня активно выступают. 

О закулисной жизни артистки ничего не известно. Она предпочитает говорить об искусстве, обсуждать музыку и творчество, а не личное.

Несмотря на это, ходят слухи, что Ольга состоит в отношениях с барабанщиком Temmy Lee из коллектива «The Cats», который был создан в 2011 году. При этом подлинное имя музыканта не известно.

Лаки гастролирует не только в составе «Вируса«, но и в составе »The Cats». Коллективы имеют насыщенный гастрольный график в России и за границей.

Информационное агентство «Informing»

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