Стало известно, как сейчас выглядит солистка группы «Вирус» Ольга Лаки

Группа «Вирус», основанная в 1998 году, до сих пор сохраняет активность. Вокалистка Ольга (Лаки) Козина и Юрий Ступник и сегодня активно выступают.

О закулисной жизни артистки ничего не известно. Она предпочитает говорить об искусстве, обсуждать музыку и творчество, а не личное.

Несмотря на это, ходят слухи, что Ольга состоит в отношениях с барабанщиком Temmy Lee из коллектива «The Cats», который был создан в 2011 году. При этом подлинное имя музыканта не известно.

Лаки гастролирует не только в составе «Вируса«, но и в составе »The Cats». Коллективы имеют насыщенный гастрольный график в России и за границей.