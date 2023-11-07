Стало известно, с кем встречался Галкин до брака с Пугачевой

Шоумен и ведущий Максим Галкин*(признан иноагентом), до свадьбы с Аллой Пугачевой имел ряд романов. В школе пародист встречался со своей одноклассницей Юлией Бусиль. Однако эти отношения так и не переросли в серьезные.

Следующий роман, который приписывали комику, был с Анастасией Чернобровиной. С ведущей он познакомился в далеком 2000 году. Хотя разговоры и слухи о скорой свадьбе оказались пустыми. Девушка призналась, что Галкин* – очень замечательный человек, но не герой её романа.

Также несколько лет назад появились сплетни о романе мужа Примадонны с Еленой Галицыной. Артист вместе с фотографом ездили в командировку в Белоруссию. Хотя пресса утверждала, что они целовались в кафе, сами они это всячески отрицали.