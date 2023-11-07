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Учёный РАН Сергей Богачёв проинформировал о загадочном поведении Солнца

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Учёный РАН Сергей Богачёв проинформировал о загадочном поведении Солнца
Знаменитости
источник фото: pixabay.c

Процессы, происходящие на Солнце, оказались значительно более сложными, чем считали ученые ранее. Об этом сообщил астрофизик М., главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук. Вопросы, волнующие исследователей, связаны с выбросами солнечных масс без солнечных вспышек. Одним из дискуссионных вопросов является ускорение плазменных облаков по пути к Земле.

Скорость этих облаков измеряется у Солнца. Отсюда делаются прогнозы о времени их прибытия к поверхности Земли. Однако иногда они неожиданно увеличивают свою скорость, достигая нас значительно раньше, чем ожидалось.

Недавно произошло нечто подобное. В минувшие выходные сильная геомагнитная буря была вызвана выбросом солнечного вещества на Землю. Прогнозы экспертов оказались неточными. Плазменные облака достигли Земли значительно раньше и с большей силой, чем предполагалось. В результате полярное сияние стало видимым даже на юге России.

Информационное агентство «Informing»

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