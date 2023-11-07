В кинофильме «Берегись автомобиля» зрители нашли киноляп с рубашкой Деточкина

В 1966 году была снята комедия «Берегись автомобиля». Однако в картине замечены несколько постановочных оплошностей. Киноляпы были допущены создателями в ходе съемок.

Один из них был связан с гардеробом главного героя.

В сцене, где герои Олега Ефремова и Иннокентия Смоктуновского отправились в кафе, можно увидеть, что Деточкин одет в клетчатую рубашку. После выхода из пивной рубашка у мужчины все еще в клетку, но через секунду рубашка становится однотонной и темной, причем застегнутой на все пуговицы.

В следующем кадре герой ведет беседу в троллейбусном депо с Любой. Можно заметить, у него под пиджаком сорочка-«поло», а не рубашка.