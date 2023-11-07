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Врач Вялов нашел связь между болью в спине и разрушением поджелудочной

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Врач Вялов нашел связь между болью в спине и разрушением поджелудочной
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов подчеркнул важность самодиагностики воспаления поджелудочной железы. Он отметил, что панкреатит может развиваться очень быстро, приводя к воспалению и стремительному разрушению тканей. В таких случаях неотложная помощь является критически важной.

Чаще всего панкреатит вызывается «ударами» по поджелудочной железе, которые могут быть вызваны употреблением больших доз алкоголя или низкокачественной пищи.

Одним из потенциальных симптомов, по словам врача Вялова, является опоясывающая боль. Она похожа на ощущение обруча и может отдавать в спину.

Информационное агентство «Informing»

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