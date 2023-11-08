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Пугачева могла исподтишка записать новый альбом: появилось фото из студии звукозаписи

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Пугачева могла исподтишка записать новый альбом: появилось фото из студии звукозаписи
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Алла Пугачева могла тайно записать в РФ новый альбом, сообщает Shot. Во время пребывания в Твери артистка заехала в музыкальную студию «Салам».

Примадонна была давно клиенткой студии, поскольку из-за повышенного внимания прессы она работала подальше от столицы.

Именно там артистка записала легендарный хит «Зайка моя» и работала над альбомом «Не делайте мне больно, господа».

Источник уточняет, что Пугачева записала три композиции для нового альбома.

 В качестве доказательств в Сети появилось новое фото Аллы Борисовной из студии звукозаписи. О каких именно песнях идет речь, не уточняется.

Информационное агентство «Informing»

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