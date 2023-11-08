Томские ученые выяснили, чем отличается развитие детей, зачатых при помощи ЭКО

Томские ученые выяснили, чем отличается развитие детей, зачатых с помощью ЭКО. По сведениям сотрудников факультета психологии Томского государственного университета, в развитии детей, зачатых посредством вспомогательных репродуктивных технологий и детей от естественной беременности есть различия.

Выяснилось, что в раннем возрасте у детей, зачатых благодаря ВРТ, есть особенности не только моторного развития, но и минерального гомеостаза. У них в волосах было обнаружно сниженное содержание таких элементов как хром, железо, магний, алюминий и стронций, связанное непосредственно с состоянием здоровья.

В дошкольном возрасте наблюдаются особенности поведения, когнитивного, коммуникативного развития. Однако с возрастом межгрупповых различий в развитии становится все меньше.