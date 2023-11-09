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Стас Садальский рассказал, что единственная дочь Людмилы Гурченко умерла в 2017-м в подъезде

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Стас Садальский рассказал, что единственная дочь Людмилы Гурченко умерла в 2017-м в подъезде
Знаменитости
Источник фото: @stas.sadalskiy

8 ноября 2017 года скончалась дочь артистки Людмилы Гурченко Мария Королева и ее память почтил актер Стас Садальский.

По его словам, Мария Королева была его соседкой и жила через дом от него в Замоскворечье. Также он рассказал, что по внешности она не была похожа на свою звездную мать.

«Многие акцентировали на контрасте внешности Марии и ее знаменитой матери и некоторые даже пытались увидеть причину в дурных привычках. Но Маша не обращала внимания на то, как она выглядит», — сообщил Садальский.

Вспоминая о Марии он добавил, что никогда не встречал ее в выпившем состоянии, а также говорил, что «у нее был такой же Люсин характер».

Напомним, что 6 лет назад собираясь на прием к терапевту в парадном дома умерла Мария Королева.

Информационное агентство «Informing»

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