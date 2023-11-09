Бывшая жена Смольянинова вышла в свет с новым возлюбленным: раскрыта личность бойфренда Дарьи Мельниковой

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова, которая успела побывать замужем за Артуром Смольяниновым* (включен Минюстом в список иноагентов РФ от 13.01.2023, а также внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, - Ред.) и родить от него двоих детей, удивила журналистов, когда на премьеру сериала «Волшебный участок» пришла не одна. Компанию ей составил молодой человек в черной толстовке с капюшоном на голове.

В таинственном бойфренде Дарьи Мельниковой узнали Романа Набатова

В таинственном бойфренде Дарьи Мельниковой узнали ее коллегу по актерскому цеху - 33-летнего Романа Набатова. Влюбленные нежно держались за руки - сразу видно, что у пары конфетно-букетный период.

Роман Набатов - выпускник ГИТИСа. Он уже успел сняться в ряде проектов в кино, среди которых «Краткий курс счастливой жизни» и «Детка», а также «Зови меня мамой». В сериале «Счастливы вместе» его можно увидеть в эпизодической роли.

Дарья два года была одна. Ее бывший муж Артур Смольянинов*, звезда фильма «9 рота», осудил Россию за СВО и сейчас живет в одной из стран Прибалтики. Мельникова со своей стороны специальную военную операцию не комментирует. Кроме того, актриса ни разу не осудила своего бывшего мужа, который принял сторону Украины и в одном из интервью говорил, что если понадобится, готов взять в руки автомат и воевать на стороне ВСУ против ВС РФ.