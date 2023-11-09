Дуэт «Потап и Настя» подвергся бойкоту со стороны украинцев за отдых в Дубаи

Как сообщает «Стархит», после того как 42-летний Потап (Алексей Потапенко) выложил видео, где он отдыхает в Дубаи, украинцы начали бойкотировать дуэт «Потап и Настя».

Потапа призывают не возвращаться на Украину

В видео, которое попало в сеть поклонники также заприметили девушку солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко Дарью.

На странице в социальный сетях Потапа поступает много недовольных комментариев от поклонников, которые призывают его не возвращаться на Украину. Также они указывают на то, что у Потапенко не должно быть возможности выезда за пределы Украины по артистической визе.

Анастасия Приходько также высказалась против рэпера.