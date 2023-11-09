Директор Пьера Нарцисса заявил, что Пугачева выступит в России

Директор покойного Пьера Нарцисса Сергей Дворцов прокомментировал визит Аллы Пугачевой в РФ. Сообщалось, что артистка в студии записала несколько композиций. По словам продюсера, никто за это денег у нее не брал, так как там работают ее хорошие друзья.

Дворцов считает, что таким образом Алла Борисовна готовится к предстоящему концерту на родине. Она якобы выступит в России после завершения СВО:

«По имеющимся данным, она может дать сольный концерт там, где находится, в Европе. Это может быть будет Латвия. Скоро мы узнаем об этом».