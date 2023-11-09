Долгожданное пополнение: в семье Пугачевой и Галкина появился чудесный малыш

Максим Галкин* сегодня представил в своем микроблоге нового члена семьи. Он показал поклонникам чудесного домашнего питомца. Это собачка по кличке Роки.

Шоумен разместил милое видео с участием Роки. Песик все время норовит забраться на постель к хозяину, однако комик его не пускает.

«Вот какое у нас создание. Что это тут за волчок такой? Что хочешь, Роки?» — спрашивает Галкин*.

При этом муж Пугачевой гладит питомца и показывает его довольную мордочку.

«Красавец, умница наш», — приговаривает ведущий.

* Лицо, признанное иноагентом по решению Минюста