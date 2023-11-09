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Кристина Орбакайте поддержала решение Пугачевой: певица не хочет ехать на родину

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Кристина Орбакайте поддержала решение Пугачевой: певица не хочет ехать на родину
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Последний год Кристина Орбакайте со своим мужем и детьми живет в США. Более того, певица не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию.

Как стало известно сегодня, артистка отказалась от участия в новогоднем «Голубом огоньке».

Съемки шоу стартовали в начале октября. Многие знаменитости выразили желание принять участие в программах.

Насколько эта информация окажется правдой, покажет время. Однако, видимо, Орбакайте поддержала решение Аллы Пугачевой, которая в настоящее время проживает вдали от своей родины.

Информационное агентство «Informing»

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