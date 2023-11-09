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Меладзе, Назаров, Лобода, Галкин: Названы артисты, чья карьера под угрозой из-за из позиции по СВО

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Меладзе, Назаров, Лобода, Галкин: Названы артисты, чья карьера под угрозой из-за из позиции по СВО
Знаменитости
Источник фото: @maxgalkinru

После начала СВО карьера некоторых артистов оказалась под ударом. Из-за политической позиции звезды пропали с радаров.

К примеру, Валерий Меладзе оскандалился в Дубае, когда на публике продолжил известный украинский лозунг. Теперь он вынужден выступать за границей.

Его брат эмигрировал в Италию. Песни композитора покупают неохотно. Об этом говорит Леонид Дзюник.

Доходы снизились у Максима Галкина*.  Выступления шоумена начали пропадать с российского телевидения.

Светлана Лобода прославилась в РФ. Когда она уехала на родину, там оказалась практически никому не нужна.

Дмитрий Назаров сыграл во многих фильмах и сериалах. За съемочный актер получал до 200 тысяч рублей. Выступления артиста за рубежом не пользуются спросом, поэтому спектакли с его участием часто отменяют.

* Признан иноагентом

Информационное агентство «Informing»

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