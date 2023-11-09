Елена Летучая показала роскошный бюст в откровенном купальнике

Ведущая Елена Летучая опубликовала новое фото. На откровенном снимке 44-летняя теледива позирует полуобнаженной в купальнике с глубоким вырезом.

Звезда сделала эти кадры, будучи на отдыхе на острове Маврикий.

На снимке Елена позирует в белых брюках, а также в расстегнутой рубашке. Под ней надета ярко-красный купальный костюм на тонких завязках, который демонстрирует роскошный бюст знаменитости.

Телеведущая дополнила свой яркий образ темными солнцезащитными очками, а также разными украшениями. Фотография пришлась по душе поклонникам, хотя некоторые сочли ее чересчур откровенной.