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Семен Слепаков сообщил, как сильно отличается от россиян: «даже хуже, чем гей»

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Семен Слепаков сообщил, как сильно отличается от россиян: «даже хуже, чем гей»
Знаменитости
Источник фото: @slepakovsemyon

Семен Слепаков* перепел хит SHAMAN «Я русский». В тексте комик высказался о принадлежности к еврейской нации.

Отдельно юморист подчеркнул, насколько сильно отличается от россиян. Он не пьет по будням, переходит только на зеленый свет дорогу, не придает значения крови своего отца. Артист также высмеял типичные предрассудки о всех евреях. 

"Нерусский, не иду до конца.

Нерусский, вместо хлеба маца.

Нерусский... Скажем прямо – еврей.

Для многих даже хуже, чем гей".

В песне Семен поет, что пытался осесть в Европе, но вернулся в Израиль. Высказался Слепаков* о возвращении в РФ. По словам шоумена, израильская земля теперь его дом и он там навсегда.

* Признан иноагентом в России

Информационное агентство «Informing»

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Семен Слепаков
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