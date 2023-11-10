Альбина Джанабаева «подорожала» до 2.5 миллиона рублей — ценник вырос втрое

На фоне слухов о разводе с Валерием Меладзе бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева втрое подняла ценники за концерт.

«Теперь выступление бывшей участницы «ВИА Гра» обойдется в 2,5 миллиона рублей», — передает telegram-канал Shot.

Еще весной Джанабаева соглашалась на корпоративы за 850 тысяч рублей. У нее был неприхотливый райдер: немного закусок и туалет в гримерке.

Минувшим летом появились слухи о разрыве отношений Валерия Меладзе с женой. Ранее подписчики 44-летней певицы обратили внимание на то, что Альбина подозрительно долго отсутствует в социальных сетях. Затем, вернувшись, она начал публиковать депрессивный контент.

Интересно: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поженились в 2009 году. Ради новой пассии певец развелся с женой. Но в прошлом году Джанабаева сняла обручальное кольцо и перестала публиковать фото с мужем в соцсетях.