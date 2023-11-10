Информинг » Знаменитости » «Мужики боятся Олю»: Киркоров посоветовал Бузовой начать устраивать личную жизнь

«Мужики боятся Олю»: Киркоров посоветовал Бузовой начать устраивать личную жизнь

Image 16+
«Мужики боятся Олю»: Киркоров посоветовал Бузовой начать устраивать личную жизнь
Знаменитости
Источник фото: @kirlo1

Король российской эстрады Филипп Киркоров уже в течение долгих лет дружит с певицей Ольгой Бузовой и беспокоится о ней. В частности, переживает, что поп-диве никак не удается устроить свою личную жизнь.

Мужчины боятся, что не достойны быть вместе с состоятельной красавицей

Причину этого Киркоров видит в ее успешности. По мнению Филиппа Бедросовича, мужчины боятся, что не достойны быть вместе с состоятельной красавицей из мира шоу-бизнеса.

«Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Ведь у нее все только по любви! — приводит слова Киркорова «СтарХит». — А мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая… Они думают: я не достоин такой. Не бойтесь, вы достойны».

Ольга Бузова, напомним, была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Семейная жизнь не заладилась - пара развелась. Сейчас бывший муж Бузовой счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко.

Роман звезды «Дома-2» с рэпером Давой также оказался неудачным. После расставания с ним ведущая все еще одинока, но не теряет надежды, что встретит своего мужчину и родит от него ребенка. Бузовой сейчас 37 лет.

Информационное агентство «Informing»

Семен Слепаков сообщил, как сильно отличается от россиян: «даже хуже, чем гей»

Семен Слепаков сообщил, как сильно отличается от россиян: «даже хуже, чем гей»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Большой живот и пышный бюст: Ксению Собчак поздравляют с беременностью

Сегодня, 16:25

«Мужики боятся Олю»: Киркоров посоветовал Бузовой начать устраивать личную жизнь

Сегодня, 15:53

«Нервничаю»: дочь Машкова призналась, что в ее жизни произошли кардинальные изменения

Сегодня, 15:21

Официально: Выяснилось, почему Тамара Гвердцители покинула Россию

Сегодня, 14:18

Альбина Джанабаева «подорожала» до 2.5 миллиона рублей — ценник вырос втрое

Сегодня, 12:53

Ирина Шейк пожаловалась американцам на Россию: «Трудное детство»

Сегодня, 11:58

Как девочка: Крестница Пугачёвой показала на новом фото, как сейчас выглядит певица

Сегодня, 11:05

Мать Смольянинова призналась, что недолюбливает бывшую невестку Дарью Мельникову

Сегодня, 10:01

Юлия Михалкова рассказала о бизнесмене, который покорил ее сердце

Сегодня, 09:41

Стало известно имя очередного участника телешоу «Новые звезды в Африке»

Сегодня, 08:40

Едва не умер: Александ Олешко был контужен сильным взрывом

Сегодня, 00:30

«Вранье»: Мать Артура Смольянина «взорвалась» после вопросов о сыне

Вчера, 22:50

Меладзе, Назаров, Лобода, Галкин: Названы артисты, чья карьера под угрозой из-за из позиции по СВО

Вчера, 22:47

Кристина Орбакайте поддержала решение Пугачевой: певица не хочет ехать на родину

Вчера, 19:58

Казанская блогерша рассказала, как в 22 года заработала на розовый «Мерседес» за 7.5 млн рублей

Вчера, 19:35

Продюсер Дзюник рассекретил, может ли Пугачева выступить за 46 млн рублей в Кремле

Вчера, 19:25

Долгожданное пополнение: в семье Пугачевой и Галкина появился чудесный малыш

Вчера, 19:05

Директор Пьера Нарцисса заявил, что Пугачева выступит в России

Вчера, 19:05

Дуэт «Потап и Настя» подвергся бойкоту со стороны украинцев за отдых в Дубаи

Вчера, 18:23

Бывшая жена Смольянинова вышла в свет с новым возлюбленным: раскрыта личность бойфренда Дарьи Мельниковой

Вчера, 17:23

Новости партнеров
2023
ru-RU