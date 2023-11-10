«Мужики боятся Олю»: Киркоров посоветовал Бузовой начать устраивать личную жизнь

Король российской эстрады Филипп Киркоров уже в течение долгих лет дружит с певицей Ольгой Бузовой и беспокоится о ней. В частности, переживает, что поп-диве никак не удается устроить свою личную жизнь.

Мужчины боятся, что не достойны быть вместе с состоятельной красавицей

Причину этого Киркоров видит в ее успешности. По мнению Филиппа Бедросовича, мужчины боятся, что не достойны быть вместе с состоятельной красавицей из мира шоу-бизнеса.

«Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Ведь у нее все только по любви! — приводит слова Киркорова «СтарХит». — А мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая… Они думают: я не достоин такой. Не бойтесь, вы достойны».

Ольга Бузова, напомним, была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Семейная жизнь не заладилась - пара развелась. Сейчас бывший муж Бузовой счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко.

Роман звезды «Дома-2» с рэпером Давой также оказался неудачным. После расставания с ним ведущая все еще одинока, но не теряет надежды, что встретит своего мужчину и родит от него ребенка. Бузовой сейчас 37 лет.