Телесваха Роза Сябитова рассказала, что надо сделать Бузовой, чтобы найти жениха

Одиночеством Ольги Бузовой озаботился не только ее друг Филипп Киркоров, но и Роза Сябитова. Популярная телесваха подошла к будущему сводничеству со знанием дела и рассказала, что надо предпринять певице, чтобы поиски жениха были успешными.

Сябитова обратила внимание на то, что Бузова вся в трудах. Из-за сильной занятости, считает она, у певицы нет свиданий и нет доверительных отношений с мужчинами, которые могли бы перерасти во что-нибудь серьезное.

Ольге необходимо пересмотреть график своей работы

Поэтому первым делом, полагает Роза Сябитова, Ольге необходимо пересмотреть график своей работы, чтобы было окошко и для представителя мужского пола.

«Оленька, дорогая моя, хорош по Африке ездить! Там уж точно российского жениха не найдешь. Давай, может, как-то работу поменьше сделаем?» — обратилась телесваха к экс-ведущей «Дома-2».

Филипп Киркоров, к слову, удивился признанию Бузовой о том, что у нее уже два года не было секса. Он считает Ольгу успешной женщиной, которая уже смогла достичь многого. Возможно, из-за ее успешности и состоятельности мужчины и боятся вступать с ней в серьезные отношения, опасаясь, что будут ее недостойны.